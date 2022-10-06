Gökmen Türkmen... KALPLERE DOKUNAN BİR GECE!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam romantik aşk şarkılarının sevilen ismi Gökhan Türkmen'i ağırladı.

Dinleyicisiyle boğazın ışıltılı görüntüsü altında ikinci kez buluşan ünlü sanatçı, romantizm rüzgarları estirdi.

GÖKHAN TÜRKMEN İLE KALPLERE DOKUNAN BİR GECE

Kendine özgü sesi ve tarzıyla pop müziğin güçlü isimlerden biri olan Gökhan Türkmen, değerli müzisyenlerden oluşan ekibi GT Band ile unutulmaz bir konsere daha imza attı.

İlginin yoğun olduğu gecede elinde gitarı ile 'Heyecan' şarkısını çalarak sahneye çıkan Türkmen, konserin ilk dakikalarında müzikseverleri mest etti.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir kez daha buluşmasından duyduğu mutluluğu, "İstanbul hoş geldin. Buradan çok güzel gözüküyorsunuz.

Bugün sizinle birlikte söyleyeceğimiz çok şarkımız var." sözleriyle anlatan Türkmen, 'Sen İstanbulsun' parçasını sevenlerine ithafen söyledi.

Müzik listelerini alt üst eden 'Seninle Ben' şarkısının yanı sıra 'Mahşer', 'Aşktır', 'Lafügüzaf', 'Büyük İnsan' gibi en sevilen parçalarını seslendiren sanatçıya, sahnede 6 dansçı eşlik etti.

Gökhan Türkmen hayranları, kimi zaman şarkıların enerjisiyle yerinde duramadı kimi zaman ise romantik aşk parçaların melodisiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Konserin bir bölümünde gitarı ile sahnede tek başına performans sergileyen Türkmen, kalpleri ısıtan şarkılarının akustik versiyonlarını seslendirdi.

KONSERDE EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZİ

Gökhan Türkmen'in sevenlerine kesintisiz müzik ziyafeti sunduğu sahnesi, mutlu anlara da tanıklık etti.

Şarkı arasında bir hayranı, kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ni dolduran binlerce kişinin alkışları eşliğinde gerçekleşen teklif 'Evet' yanıtıyla sonlandı.

Zengin repertuvarı, kalabalık orkestrasıyla göz dolduran Gökhan Türkmen,2 saat süren performansıyla unutulmaz konserlerinden birine daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde imza attı.