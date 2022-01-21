Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu. Küçükköse'nin bir ikizi olduğunu öğrenen birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlığını gizleyemedi.

GÖRENLER AYIRT EDEMİYOR

1988 yılında dünyaya gelen güzel oyuncunun Deniz adından bir ikiz kardeşi var. Birbirinin kopyası olan kız kardeşler, güzellikleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İkilinin son paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Bunlardan hangisi Hazal?" yorumunu yaptı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin'de doğdu. Hazal Filiz Küçükköse aslen Mersinli olmasına rağmen hayatının büyük bir bölümünü Ankara ve İstanbul'da yaşayarak geçirdi. Mersin'de doğan oyuncu lise eğitimi almak için Ankara'ya taşındı. Sonrasında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde 3. sınıfa kadar eğitim alan Küçükköse eğitimini yarıda bıraktı. Biyolojinin istediği bölüm olmadığını anlayan ünlü sanatçı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Kimya bölümünde öğrenim gördüğü sırada oyunculuğa merak salan Küçükköse, 2009 yılında çekimleri Ankara'da sürdürülen Deniz Yıldızı dizisinde rol alarak sektöre adım attı.

İşte ikiz kardeşlerin bazı pozları...