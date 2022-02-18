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Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni - Son Dakika

Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni

18.02.2022 09:40
Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni

Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde gönlünü bir avukata kaptırdığı ve o kişinin ismini sır gibi sakladığı iddia edildi. Gülben Ergen konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak aşk haberlerini yalanladı. Ergen, "Öyle yalan yanlışlarla itibar saldırısıyla uğraşanın alnını karışlarım" dedi.

Magazin programında ortaya atılan iddia merak uyandırdı. Gülben Ergen'in bir avukat ile aşk yaşadığı iddia edildi. Gülben Ergen çıkan aşk haberlerine ateş püskürdü.

"UĞRAŞANIN ALNINI KARIŞLARIM"

2016 yılında Erhan Çelik ile boşanan şarkıcı Gülben Ergen, bir süre müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı. Emre Irmak'tan sessiz sedasız ayrılan Gülben Ergen, gönlünü bir avukata kaptırdığı iddia edildi. Konu ile ilgili sessizliğini bozan Ergen, "Bıktım bu özel hayatıma sokup çıkarttığınız adamlar listesinden! Hayrola ya? Kime sordunuz? Kimden duydunuz? Kulaktan dolma gerçek dışı ifadeler dışında yazdıklarınızın gerçekliğini gösterir tek bir şeyiniz yok, olamaz da… Siz Mış muş habercileri; ailem, işim, özelim sizin zihniyetlerinizle uyuşmuyor. Yok iş adamı, yok avukat! Yok bilmem kim. Böyle yalan yanlışlarla itibar saldırısıyla uğraşanın alnını karışlarım! Sahneye, kostüme, saça, giyime istediğinizi söyleyin yoruma açık ama yüreğim ve ailem hiç değil. Herkes haddini bilsin dava mahkeme uğraştırmayın beni" dedi.

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Magazin Gazetecileri Derneği, Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni - Son Dakika Magazin


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