Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni

Magazin programında ortaya atılan iddia merak uyandırdı. Gülben Ergen'in bir avukat ile aşk yaşadığı iddia edildi. Gülben Ergen çıkan aşk haberlerine ateş püskürdü.

"UĞRAŞANIN ALNINI KARIŞLARIM"

2016 yılında Erhan Çelik ile boşanan şarkıcı Gülben Ergen, bir süre müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı. Emre Irmak'tan sessiz sedasız ayrılan Gülben Ergen, gönlünü bir avukata kaptırdığı iddia edildi. Konu ile ilgili sessizliğini bozan Ergen, "Bıktım bu özel hayatıma sokup çıkarttığınız adamlar listesinden! Hayrola ya? Kime sordunuz? Kimden duydunuz? Kulaktan dolma gerçek dışı ifadeler dışında yazdıklarınızın gerçekliğini gösterir tek bir şeyiniz yok, olamaz da… Siz Mış muş habercileri; ailem, işim, özelim sizin zihniyetlerinizle uyuşmuyor. Yok iş adamı, yok avukat! Yok bilmem kim. Böyle yalan yanlışlarla itibar saldırısıyla uğraşanın alnını karışlarım! Sahneye, kostüme, saça, giyime istediğinizi söyleyin yoruma açık ama yüreğim ve ailem hiç değil. Herkes haddini bilsin dava mahkeme uğraştırmayın beni" dedi.