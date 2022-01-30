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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN YILDIZI BABA OLUYOR - Son Dakika

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN YILDIZI BABA OLUYOR

30.01.2022 11:20
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN YILDIZI BABA OLUYOR

"Güldür Güldür Show" ün Bilal'i Onur Buldu baba olmak için gün saydığı ortaya çıktı.

Fenomen komedi programı "Güldür Güldür Show"un sempatik oyuncusu Onur Buldu, şu günlerde çok büyük bir sevinç yaşıyor. Buldu'nun önceki yıl pandemide sade bir törenle nikah masasına oturduğu Duygu Koz'la mutlulukları aldıkları güzel haberle taçlandı.

tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın özel haberine gör sempatik oyuncu ilk kez babalık sevinci yaşamaya hazırlanıyor. Onur Buldu ve Duygu Koz çifti, nazar korkusundan dolayı çocuk haberini şimdilik en yakınlarından bile saklıyor.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'dünyaya gelmiştir. Tunceli'li olan annesi hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir'in Menemen ilçesinde büyüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve ilk projesi Keşanlı Ali Destanı olmuştur. Daha sonra hayatını İstanbul'da sürdüren oyuncu "Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı. Oyuncu 2021 yılında İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz'la dünya evine girmişti.

Show Tv'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" adlı mizah programında görev almıştır. "Güldür Güldür" adlı programda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.Filmleri ve Dizileri : 2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi)2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi)2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi)2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi)2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)2008 - Plajda (Sinema filmi)2007 - Doktorlar (TV Dizisi)2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi).

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Güldür Güldür Show, Onur Buldu, Duygu Koz, Sinema, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN YILDIZI BABA OLUYOR - Son Dakika Magazin


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