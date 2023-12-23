 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güldür Güldür Show, Orhan Boran'ı Anarak LÖSEV'e Bağış Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Güldür Güldür Show, Orhan Boran'ı Anarak LÖSEV'e Bağış Yaptı

BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show', Orhan Boran'ı anmak için özel bir skeç hazırladı ve bilet satışının gelirini LÖSEV'e bağışladı. LÖSEV tarafından Güler Boran ve BKM'ye sertifika takdim edildi.

Güldür Güldür Show, Orhan Boran\'ı Anarak LÖSEV\'e Bağış Yaptı
23.12.2023 - 02:30,
Abone Ol

Yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' cumartesi akşamları yeni bölümleriyle Show TV'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Her hafta Beşiktaş Kültür Merkezi'nde seyircilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen 'Güldür Güldür Show' özel bir skeç hazırladı.

Duayen isim Orhan Boran'ı anmak için sahneye çıkan ekip, bilet satışının gelirini de LÖSEV'e bağışladı.

Orhan Boran'ın alkışlar eşliğinde anıldığı akşamda LÖSEV tarafından Güler Boran ve BKM'ye sertifika takdim edildi.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Beşiktaş Kültür Merkezi, Güldür Güldür Show, Orhan Boran, Sanat, Televizyon, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show, Orhan Boran'ı Anarak LÖSEV'e Bağış Yaptı - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 03:04:41. #1.13#
SON DAKİKA: Güldür Güldür Show, Orhan Boran'ı Anarak LÖSEV'e Bağış Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement