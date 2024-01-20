 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güldür Güldür Show... PAŞA HİPODROMA GİDERSE! - Son Dakika
Üye Girişi

Güldür Güldür Show... PAŞA HİPODROMA GİDERSE!

Yapımını BKM’nin üstlendiği, ‘Güldür Güldür Show’ 20 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de 358. bölümüyle ekrana geliyor.

Güldür Güldür Show... PAŞA HİPODROMA GİDERSE!
20.01.2024 - 04:41,
Abone Ol

Paşa hipodromda kazanması zor olan bir atı tahmin edip Hayati'nin dikkatini çeker. Sonrasında Paşa, Hayati'ye atlar hakkında enteresan bilgiler verip bahis oynatır. Fakat Hayati, Paşa'ya güvenip her seferinde kaybeder ve hırslanıp yüklü miktarlarda oynamaya devam eder.

Bir televizyon programında yılbaşı için geri sayım çekimi yapılacaktır. Sunucu Mesut, seyircilere 10'dan geriye saymalarını ve konfeti patlatmalarını söyler. Seyirciler çeşitli aksaklıklarla zamanlama hataları yapar ve çekim sürekli başa sarar.

Sunucu İsmail programında yılın ünlülerini sunar fakat ünlüler genellikle sosyal medya fenomenidir. Fenomenlerin hepsi birbirinden absürt özellikleriyle, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla ünlü olmuştur.

Mesut'un başkanı olduğu siyasi parti Munduş Belediyesi seçimlerini kazanmıştır ve basın açıklaması verirler. Mesut ve partiden kurmayları, bizim dönemimizde liyakat olacak, adam kayırma ve torpil olmayacak diye açıklama yapıp toplantıya girerler. Mesut'un kurmayları ilk toplantıdan tam tersi söylemlerde bulunur. Mesut başta karşı çıkar fakat sonra talepleri kabul etmek zorunda kalır.

İbrahim ve Paşa evde oyun oynarlar. İbrahim'in eşi Mehtap, İbrahim'e sürekli çocuğu gibi davranır ve ebeveynlik yapar gibi konuşur. Hatta İbrahim'in müdürü Mustafa'yı çağırır ve Mustafa'dan İbrahim neden terfi almıyor diye hesap sorar.

Burcu ve Yeter 97 yaşındadır fakat estetik sayesinde genç gözükürler. Fikri ve İsmail buluşmaya gelirler. İsmail ve Fikri 30'lu yaşlardadır. Bir gariplik olduğunu anlarlar ve gerçek yaşlarını öğrenirler. Fikri bu durumu umursamaz fakat İsmail problem yapar.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Magazin, Yaşam, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show... PAŞA HİPODROMA GİDERSE! - Son Dakika


12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:30:58. #1.12#
SON DAKİKA: Güldür Güldür Show... PAŞA HİPODROMA GİDERSE! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement