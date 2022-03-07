Gülşen Sahne Kıyafetiyle Yine Olay Oldu! - Son Dakika
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Gülşen Sahne Kıyafetiyle Yine Olay Oldu!

07.03.2022 23:26

Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen, Zorlu PSM'de konser verdi. Ünlü şarkıcı, elbisesiyle yine olay yarattı. Gülşen, konserde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını da söyledi.

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, yine ezber bozmadı. Gülşen, dikkat çeken sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, son dönemde sahne kostümleri ve tarzı ile gündeme geliyor. Gülşen konserinde yine cesur bir tercihte bulundu.

Zorlu PSM'de konser veren Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı konserde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını da söyleyerek hayranlarına sürpriz yaptı.

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Konser, Bergen, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülşen Sahne Kıyafetiyle Yine Olay Oldu! - Son Dakika


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