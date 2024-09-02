Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, aşk orucunu bozdu. Bir süredir yalnız olan güzel oyuncu, gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdı.

Magazin Adası'nda yer alan habere, adı sürekli partnerdi Doğukan Güngör ile anılan güzel oyuncunun bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi. İkili, önce gün Mardin'deki bir düğüne katılarak samimi görüntüler verdi. Oldukça keyifli oldukları görülen ikili, düğün sonrası sosyal medya hesaplarından bir açıklama ve fotoğraf paylaşmadı.

Sıla Türkoğlu'nun Doğa rolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon çekimleri de geçtiğimiz günlerde başladı.

İşte Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden ilk kareler...