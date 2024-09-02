Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika
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Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. İkili önceki gün ilk kez Mardin'deki bir düğünde yan yana geldi.

02.09.2024 07:47
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, aşk orucunu bozdu. Bir süredir yalnız olan güzel oyuncu, gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdı.

Magazin Adası'nda yer alan habere, adı sürekli partnerdi Doğukan Güngör ile anılan güzel oyuncunun bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi. İkili, önce gün Mardin'deki bir düğüne katılarak samimi görüntüler verdi. Oldukça keyifli oldukları görülen ikili, düğün sonrası sosyal medya hesaplarından bir açıklama ve fotoğraf paylaşmadı.

Sıla Türkoğlu'nun Doğa rolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon çekimleri de geçtiğimiz günlerde başladı.

İşte Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden ilk kareler...

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Sıla Türkoğlu, Mardin, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: aklıma 2 kocalı 5saray geldi süslenip süslenip bir Beşiktaşa bir fenere cilve yapıyolar 2 7 Yanıtla
  • Ahmet Seven: SON DAKİKA magazin haberleri diye değiştirin Sayfanın adını ?? 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: sabah sabah bu güzel haber 1 1 Yanıtla
  • Hakan Ahmet Koksal: bizene bundan 1 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Yeni sevgilisi , ayakkabı değişmiş yenisini giymiş :) 0 0 Yanıtla

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