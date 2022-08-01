İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti - Son Dakika
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İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti

01.08.2022 11:43
İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti

Haberler.com'un stüdyosuna konuk olan İkilem grubunun üyeleri Uğur Ateş ve Serhat Karan, 12 yıl önce mezun oldukları okuldan bir ödül aldıklarını ve sonrasında müzikten soğuduklarını anlattı.

Bir Sebebi Var isimli şarkıları YouTube'da 96 milyon izlenmeye ulaşan İkilem grubunun üyeleri Uğur Ateş ve Serhat Karan, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Sevilen isimler, bir dönem kendilerini müzikten soğutan olayı anlattı.

"ŞARKININ BU KADAR DİNLENECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK"

Yıllardır birlikte olduklarını söyleyen ünlü isimler, Bir Sebebi Var şarkısının 96 milyon izlenmeye ulaşacağını hayal bir etmediklerini söyleyerek "İlk konserde seyircilerin şarkıyı ezbere söylemesi bizi çok duygulandırdı" dedi.

ATEŞ: ÖDÜL ALDIKTAN SONRA MÜZİKTEN SOĞUDUK

"Bu sektördeki yolculuğunuz hayal kırıklığı yaşadınız mı?" sorusu üzerine konuşan Uğur Ateş, "2010-2011 yıllarında bir ödül almıştık. Önemli de bir ödüldü. Biz ondan sonra müzikten soğuma dönemine girdik. Değişik bir PR dönemi oldu bazı kurumlarla alakalı. O dönem de çok saçma sapan şeylerle karşılaştık. Gitmemiz gereken yerlere bazı kişiler yüzünden gidemedik. Mezun olduğumuz okulda ödül aldık ve sadece bir hocamız bizi tebrik etti. Onun dışında kimsenin bizi tebrik etmemesi beni çok üzmüştü. Sonuçta biz o okulun öğrencileriydik. Beni bu sektör içinde en çok hayal kırıklığına uğratan şey egonun dostluk ve sevginin önüne geçmesi. Bunları hissettiğimde geri çekiliyorum. Uzun süre sahneye çıkmamızdaki ciddi sebeplerden biri de budur. Bozulan çok dostluklarımız da vardı" dedi.

İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti

KARAN: BU SEKTÖRDE DEĞERSİZ HİSSETİRME OLAYI VAR

Serhat Karan ise "Bu kadar keskin bir olay yaşadığımı hatırlamıyorum. Bu sektörde değersiz hissettirme olayı çok var. Bu durum kıskançlıktan dolayı da olabilir. Bu durum bende sinir yaratmaya başladı. Eskiden bu durumlardan geri çekiliyorduk ama artık çekilmiyoruz" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Magazin İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti - Son Dakika
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