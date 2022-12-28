'Kocama hizmet etmem' diyen Esra Sönmezer'den çok konuşulacak yatak çıkışı: Aynı yatakta uyumam

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer oldu. Ünlü isim, yıllar önce yaşadığı ihaneti ve evlilikteki kırmızı çizgilerini anlattı.

"ERKEĞE HİZMET EDEN BİR KADIN OLMAM"

Evleneceği kişiye yemek yapmayacağını söyleyen Sönmezer, "Evlilik düşünmüyorum ama ileride evlenirsem asla bir erkeğe hizmet eden, önüne yemek koyan bir kadın olamam. Bir erkek benden bunu beklemesin. Ne yapılacağı beni ilgilendirmiyor. Teknoloji gelişti bir telefonla dışarıdan yemek geliyor. Ev yemeği yapan bir yerle anlaşırız 2 günde 1 getirir. Ben çalışan bir insanım, işim yok da adama mı bakacağım. Yok çamaşır yıka, yer sil, cam sil falan da pardon? Niye evleniyorum ben? Hizmetkar olmak için evlenmiyorum. Adam beni arayıp yemek siparişi falan vermesin. Zıkkım yesin. Ben aşçılık okumadım kimse kusura bakmasın. Yemek sevgiyle yapılan bir şey benim içimde yok" şeklinde konuştu.

"ARKADAŞIMA GİDERKEN YOLDA ALDATILDIĞIMI GÖRDÜM"

Sönmezer "Çapkın bir kadın mısın?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, yer yer değişiyor. Aldatılmayı affetmem. Biri beni aldatırsa ben de onu aldatırım. Aldattım da... Geçmiş bir ilişkimde beni aldatan sevgilimi intikam için aldattım. Erkek arkadaşımın yakındaki erkeklerle görüşmem, telefonunu bile almam. Beni ararlarsa da sert konuşurum. Öyle ahlaksızlıklarım yoktur. Aldatıldığımı bir restoranda gördüm. Onları mekanda bastım. Arkadaşım giderken yolda tesadüfen gördüm onları. Masadaki alkol şişesini alıp duvara fırlatmıştım. O gün her şey bitti. Daha sonra geri dönmeye çalıştı orada bir süreç yaşadım ve bu benim en büyük pişmanlığımdır. Bir daha da böyle bir ilişki yaşamadım" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE UYUMAM, EŞİMİN GAZ ÇIKARMASI DA TİKSİNÇ GELİYOR"

Ünlü isim "Kimseyle aynı yatakta uyumadığın doğru mu?" sorusuna üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Evet, uyumuyorum genelde. Bu karşımdaki erkeği sevmediğim için değil. Ben çok rahatına düşkün ve yatağının ortasında uyuyan biriyim. Uykum gelmediğinde kitap okurum, telefondan oyun oynarım ve sağa sola çok dönerim. Hem yanımdaki insana rahatsızlık vermek istemiyorum hem de biri yanımda uyuduğu zaman gerçekten rahatsız oluyorum. Bence çoğu evliliğin bitme nedeni de aynı yatağı paylaşma aynı lavaboyu kullanmak. Bir noktadan sonra aşk bitip sevgi başladığı zaman karşındaki insanın her şeyine vakıf oluyorsun. Eşim yanımda gaz çıkartırsa rahatsız olurum. Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar tiksinç geliyor. Cinselliğime de güvenmiyorum. Çok iyi bir hayat arkadaşıyım ve eğlenceliydim ama belirli çizgilerim var."