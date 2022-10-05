'İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı' diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Bayhan Gürhan oldu. Erken yaşta anne ve ablasını kaybeden Gürhan, sokakta kaldığı günleri anlattı.

"ABLAMIN ÖLÜMÜNDEN SONRA GİTTİĞİM AKRABALARIM BENİ KOVDU"

5 yaşındayken annesinin gözü önünde fare zehri içerek intihar ettiğini söyleyen Bayhan, "Ablam 1993 yılında Almanya'da trafik kazası geçirdi. Ablamın cenazesini getirdikten sonra hayat benim için kopmuş oldu. 13 yaşında ablamı kaybettikten sonra hiçbir akrabamın yanına sığamadım, hep kovdular" dedi.

"İLK ÖĞRENDİĞİM DİN HRİSTİYANLIKTI, RAHİBELERİN ELİNDE BÜYÜDÜM"

Çocukluğunun sokaklarda geçtiğini ve çok zor günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, "Benim hayatımda ilk öğrendiğim din Hristiyanlık çünkü çocukken annem vefat ettikten sonra Almanya'ya götürüldüm. Beş-altı yaşlarındaydım. Ondan sonra Almanya'da yaşamaya devam ediyorum. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakıldığımda Çocuk Esirgeme Kurumu'nu yöneten insanlar, rahibeler. Kendi inançları çerçevesinde bana doğru yolu göstermeye çalışmışlar. Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.