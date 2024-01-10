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Hadise, Kızılcık Şerbeti Dizisinden Soğuduğunu Söyledi - Son Dakika
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Hadise, Kızılcık Şerbeti Dizisinden Soğuduğunu Söyledi

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, katıldığı bir programda Kızılcık Şerbeti dizisinden soğuduğunu söyledi. Senaryonun kendisini rahatsız ettiğini belirten Hadise, projeden biraz soğuduğunu ifade etti.

Hadise, Kızılcık Şerbeti Dizisinden Soğuduğunu Söyledi
10.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:33
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Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, hem dansları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hadise, şimdi de son olarak katıldığı programda söyledikleriyle adından söz ettirdi. Kızılcık Şerbeti'nin hayranı olan Hadise, diziden soğuduğunu söyledi.

"Senaryo beni bir tık rahatsız etti"

Hadise "Kızmasınlar ama ben herkes gibi Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum, yeni sezonda süre beni rahatsız etmiyordu ama bu yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti.

"Soğudum"

Bende böyle, bir şeyler bana bir tık fazla gelince, inandırıcılığı bir tık azalınca ben bir soğuyorum projeden. Ha tekrardan dönebilirim ama soğuyorum, yapacak hiçbir şey yok.

Bu kadar da değil dediğim yerlerde vakit kaybı gibi hissediyorum izlediğim sahneleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik
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