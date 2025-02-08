Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu - Son Dakika
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Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu

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Hadise ve Seda Bakan'ın başrolünü üstlendiği 'Esas Oğlan' dizisi, IMDB'de sadece 2 puan alarak 'en kötü dijital platform dizisi' oldu. Hadise'nin oyunculuk performansı izleyicilerden olumlu yorum alamazken, dizi de beklentileri karşılayamadı.

08.02.2025 09:38  Güncelleme: 09:45
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisi, IMBD'de 2 puan aldı. Esas Oğlan, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'den sonra 'en kötü dijital platform dizisi' oldu.

Başarılı şarkıcı Hadise, oyunculuğa soyunarak hayranlarını heyecanlandırmış, 8 bölümlük Esas Oğlan dizisi için Seda Bakan'la kamera karşısına geçerek sektöre adım atmıştı.Hadise, bu iş için tam 10 milyon TL almıştı.

OYUNCULUKLARI BEĞENİLMEDİ

Diziyi izleyenler, hem Hadise'nin hem de Seda Bakan'ın oyunculuğunun çok kötü olduğunu ve senaryonun da sürükleyici olmadığını söylemişti.

Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu

Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan dizisi en kötü yapımlardan biri olarak seçildi.

Pek çok kişinin film ya da dizi izlemeden önce puanlamasına baktığı platform olan IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasında Esas Oğlan da yer aldı.

EN KÖTÜ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ

2.1 puan alan Esas Oğlan, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'den sonra 'en kötü dijital platform dizisi' oldu.

Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu

ESAS OĞLAN'IN KONUSU

Aşk hayatı bir türlü yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadın bir araya gelir. Her biri, kendi deneyimlerinden yola çıkarak birbirlerine yardımcı olmaya karar verir ve birlikte, birbirleri için doğru erkeği bulma yolculuğuna çıkarlar.

Hadise\'nin dizisi yere çakıldı! \'Esas Oğlan\' dijitalin en kötü dizisi oldu

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Son Dakika Magazin Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Selim Kayisi:
    Demek ki kimse Hadise nasıl sevişiyor merak etmemiş. 67 0 Yanıtla
  • ali veli:
    bu ülkede bir tane beka sorunu var oda kesinlikle ama kesinlikle medya dijital platform vs bunlar tamamen yasaklansın 1 yıl içinde aile yapısı suç oranı hatta ekonomi bile düzelir daha büyük tehdit inanın yoktur 44 8 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    SANKİ SANATÇILIĞI COK İYİDE OYUNCULUĞU KÖTÜYMÜŞ.. ULA MAGAZİN OLMASA KİMSE TANİMAZ BUNU BE 37 0 Yanıtla
  • İlyas null:
    sadece çıplaklikla film çekilse hayvanlar Oscar alırdı 25 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Sevimsiz O seste bayanları elemesinden dolayı herkes huyunu çözdü çok itici birisi. 24 0 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    bu dizide hadise çıkar 16 0 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    Beter olsunlar inşallah,reziller.... 15 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    fılmden bırısı ıle takılır yakında ıyı ızleyın 2 0 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat’ın annesi baş rolde 0 0 Yanıtla
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