Hadise'nin yatakta çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Hadise'nin yatakta çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu

Hadise'nin yatakta çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu

02.06.2023 20:48

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan ve evliliği hakkında olay açıklamalar yapan şarkıcı Hadise, son zamanlarda sık sık birlikte çalıştığı şarkıcı Murda ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geliyor. Sosyal medyada paylaştığı yatak pozlarıyla yeniden gündeme gelen Hadise son olarak derin göğüs dekoltesiyle sere serpe uzanarak yataktan cesur pozlar paylaştı.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan ve evliliği hakkında olay açıklamalar yapan şarkıcı Hadise, son zamanlarda sık sık birlikte çalıştığı şarkıcı Murda ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geliyor.

Geçen gün 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında hakkında konuşulanlar nedeniyle programın sunucularına dava açmasıyla gündeme gelen Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

37 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı yatak pozlarıyla yeniden gündeme geldi. Hadise son olarak derin göğüs dekoltesiyle sere serpe uzanarak yataktan cesur pozlar paylaştı.

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Hadise, Murda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin yatakta çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'nin yatakta çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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