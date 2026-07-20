Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi! - Son Dakika
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Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!
20.07.2026 17:55
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"Son Yaz" dizisindeki rolüyle ünlenen başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, imajını değiştirdi. Yıllardır neredeyse hiç değiştirmediği uzun saçlarına veda eden ünlü isim, saçlarını omuz hizasında kestirip kakül bıraktı.

"Son Yaz" dizisinde canlandırdığı Yağmur rolüyle ünlenen başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son dönemde ekranlara gelen "Kıskanmak" dizisindeki Mükerrem rolüyle de hafızalara iyice kazınmıştı. Oyunculuğunu her projede bir adım daha ileri taşıyan Sancaktutan, abartıdan uzak tarzı, sade kombinleri ve yıllardır neredeyse hiç değiştirmediği uzun, koyu saçlarıyla kendine has bir stil oluşturmuştu.

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!

Ünlü oyuncu, radikal bir kararla yıllardır kullandığı uzun saç stilini değiştirerek saçlarını omuz hizasında kestirdi ve kakül bıraktı. Yeni görünümünü çektiği fotoğrafla paylaşan Sancaktutan'ın bu değişimi, hayranlarını adeta ikiye böldü.

"HAFSANUR’UN ENERJİSİNİ DEĞİŞTİRMİŞ"

Takipçilerinin bir kısmı, "Kakül çok modern ve havalı bir hava katmış." diyerek oyuncuya destek verirken, büyük bir kesim ise bu değişimi beğenmedi. Oyuncunun duru güzelliğine kakülün yakışmadığını düşünen hayranları, " Bu imaj Hafsanur'un enerjisini değiştirmiş".yorumlarında bulundu.

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Son Dakika Magazin Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi! - Son Dakika

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