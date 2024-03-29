Hakan Peker, evlilikleri ve özel ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu

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Programda, kariyerindeki önemli dönemeçler ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Peker, dikkatleri üzerine çekti. Hakan Peker, programda evlilikleri ve özel ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulundu.

Hakan Peker, üç kez evlenip boşandıktan sonra yaşadığı deneyimleri paylaşarak, "Sevgi Yedeklemesi" olarak adlandırdığı bir durumu fark ettiğini belirtti. Peker, psikolojik olarak travma yaşayan insanların birden fazla ilişkiyi aynı anda sürdürme eğiliminde olabileceğini ve bunun arkasında derin duygusal nedenlerin yattığını açıkladı.

"Bir ara sevgili yedekliyormuşum ve farkında değilmişim. Bir sevgilim varken, bir başkasıyla da flört etmeye başlıyordum. Sonra bu durumdan rahatsız oldum ve altına girdiğimiz zaman, 'Sevgi Yedeklemesi' olduğunu gördüm.

Sanırım Mehmet Ali Erbil'de de benzer bir durum var. Psikolojimiz, 'Biri giderse, diğeri kalsın' diyor. Çünkü birinin gitmesini kaldıracak güçte değiliz.

Her giden; 'Annenin bırakması ya da babanın gitmesi' gibi travma yaşatıyor. O yüzden de sevgi yedeklemesine ihtiyaç duyuyorsun ve aynı anda birden fazla kişiyle birlikte olma ihtiyacı hissediyorsun.

Tabi yıllar sonra psikolog ve psikiyatristlerle bunun nedenini öğrendik. Yoksa daha evvel kendimizi 'Çapkın' zannediyorduk ve 'Ooo ne güzel 2 sevgilim var' diye geziyorduk ortalıklarda ama sonradan anladık ki travmalardan kaynaklanan bir hastalıkmış. Artık aştık ve tek eşliyiz" dedi.

Programda Hakan Peker, aynı zamanda belediye başkanlığı adaylığına hazırlık sürecini ve siyasete giriş kararını da anlattı. Sanatçı, kariyerinin yanı sıra kişisel deneyimlerini ve yaşadığı dönüşümleri izleyicilerle paylaşarak, programa renk kattı.

"Başlıyoruz" programı, her hafta farklı konukları ağırlayarak kariyerleri, özel hayatları ve yaşam hikayeleri üzerine derinlemesine sohbetler gerçekleştiriyor. Hakan Peker'in programdaki çarpıcı açıklamaları, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.