Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 30 yaşındaki iş insanı Hakan Sabancı'nın, oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İkili, önceki akşam Cihangir'de bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.

"ARAMIZDA AŞK YOK"

Aşk iddialarına ilk kez yanıt veren Hakan Sabancı "Arkadaşız, aramızda aşk yok." dedi. Aksüyek ise "Daha önce de dediğim gibi aşk yaşamıyoruz. Ortak arkadaşımızın doğum gününe geldik" ifadelerini kullandı.

İstanbullu Gelin dizisindeki rolüyle adını duyuran Dilara Aksüyek, son olarak Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Onur Bay ile aşk yaşamıştı.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.