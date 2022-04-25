Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı? - Son Dakika
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Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?

25.04.2022 15:35

Bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Hakim dizisinde Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olmuştu. Ancak, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtuldu. Deniz ile Ozan'ın arası ise açıktır.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinde Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz ve harekete geçmeye karar verir.

HAKİM'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

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Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Hakim, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı? - Son Dakika


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