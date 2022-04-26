Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti? - Son Dakika
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Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?

26.04.2022 09:29
Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?

Dün akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Hakim'de Ömer Arif, şantaj ile nasıl baş edeceğini düşünürken, her şey onun istediği gibi gitmeye başladı. Ancak önünde Azem gerçeği var.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinde Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz ve harekete geçmeye karar verir.

HAKİM'DE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

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Son Dakika Magazin Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti? - Son Dakika


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