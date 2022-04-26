Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti? - Son Dakika

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinde Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz ve harekete geçmeye karar verir.

HAKİM'DE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.