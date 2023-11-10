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Haluk Bilginer, başrol olduğu Şahsiyet dizisinin galasında kurtlarını döktü - Son Dakika

Haluk Bilginer, başrol olduğu Şahsiyet dizisinin galasında kurtlarını döktü

10.11.2023 10:24  - Güncelleme: 10:28

Usta oyuncu Haluk Bilginer, başrolü oynadığı Şahsiyet dizisinin dün akşam yapılan galasında kurtlarını döktü. Usta isim hem Senden Daha Güzel şarkısını söyledi hem de sahnede dans etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde başrolü paylaşan Haluk Bilginer'in yer aldığı Şahsiyet dizisinin 2. sezonu için gala yapıldı. Dün akşam gerçekleşen galada boy gösteren Bilginer, dansıyla adından söz ettirdi.

HEM SÖYLEDİ HEM OYNADI

Hakan Günday'ın yazdığı Onur Saylak'ın da yönetmenliğini üstlendiği Şahsiyet dizisi, 2. sezonunda Gain platformunda izleyiciyle buluşacak. Haluk Bilginer, Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan ve Recep Usta'nın başrol olduğu dizinin dün akşam yeni sezon galası yapıldı. Galada basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncular, soruları cevapladıktan sonra organize edilen partide bir araya geldi. 69 yaşındaki Haluk Bilginer, partide hem Senden Daha Güzel şarkısına eşlik etti hem de sahnede dans etmeyi ihmal etmedi.

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Son Dakika Magazin Haluk Bilginer, başrol olduğu Şahsiyet dizisinin galasında kurtlarını döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Bilginer, başrol olduğu Şahsiyet dizisinin galasında kurtlarını döktü - Son Dakika
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