Haluk Levent... İSYAN ETTİ; KANSIZ, AHLAKSIZ, VİCDANSIZ! - Son Dakika
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Haluk Levent... İSYAN ETTİ; KANSIZ, AHLAKSIZ, VİCDANSIZ!

04.10.2022 10:37
Haluk Levent... İSYAN ETTİ; KANSIZ, AHLAKSIZ, VİCDANSIZ!

Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP'ın Twitter hesabının çalındığını duyurdu. Hesabı çalanlar geri vermek için Levent'ten 25 bin lira istedi.

AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyacı olanlara destek veren sanatçı Haluk Levent'i şoke eden olay!

AHBAP'ın resmi Twitter hesabının çalındığını duyuran Levent, şu açıklamayı yaptı:

"Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. Haydi Ahbap sayfamız çalındı.

Bir insan bu sayfayı nasıl çalar? Neden çalar? Bir de tweet atıp telefon numarası yazıyorlar.

Bu sayfaya itibar etmeyelim ve bu sayfayı şikayet edelim. Sonra bizler sıfırdan tekrar açarız."

"HASTA ÇOCUKLARIN AİLELERİNE MESAJ ATIYORLAR"

Twitter yetkililerine çağrı yapan Haluk Levent yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

– Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler.

Ve biz Ahbaplar'dan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için.

Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen.

– Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik.

Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın.

Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete.

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Haluk Levent... İSYAN ETTİ; KANSIZ, AHLAKSIZ, VİCDANSIZ! - Son Dakika

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