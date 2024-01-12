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Hande Erçel, oyunculuğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi - Son Dakika
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Hande Erçel, oyunculuğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi

Son olarak Bambaşka Biri adlı dizide rol alan Hande Erçel, oyunculuğu ve özel hayatıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Aramızda Kalmasın programında konuşan Erçel, hedef gösterilmesinin sebebini bilmediğini ve bu durumdan yorulduğunu belirtti. Ayrıca, Hakan Sabancı ile ilişkisi hakkında da konuşan Erçel, evlilik haberleriyle ilgili kararlarını zamanı geldiğinde açıklayacaklarını söyledi.

Hande Erçel, oyunculuğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi
12.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:33
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Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum.

Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın" dedi.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Erçel, Hakan Sabancı ile birlikteliği hakkında konuştu.

Oyuncu evlilik haberleri hakkında "Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alırsak, biz zaten söyleriz. Biz şu an gayet keyifliyiz. İlişkimizi yaşıyoruz. Her şey yolunda. Güzel gidiyor" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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