Hande Yener'den şaşırtan itiraf: 5 yıldır sevgilim var - Son Dakika
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Hande Yener'den şaşırtan itiraf: 5 yıldır sevgilim var

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Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, Hülya Avşar'ın programında özel hayatına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Şarkıcı, prodüktörü Misha ile 5 yıldır ilişki yaşadığını söyledi.

04.01.2025 17:28  Güncelleme: 17:40
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Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, Hülya Avşar'ın programında özel hayatına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. Şarkıcı, prodüktörü Misha ile 5 yıldır ilişki yaşadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Hülya Avşar'ın 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli YouTube programına konuk olarak kariyerine ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ 5 YIL SÜRESİNİ AŞTIM"

51 yaşındaki şarkıcı, Hülya Avşar'ın sevgilin var mı sorusuna '5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım; beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı'. İkinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum'. Rol mü yapıyorsun bana dedim ve annesiyle tanıştım" diye yanıt verdi.

Hande Yener'den şaşırtan itiraf: 5 yıldır sevgilim var

"İYİ Kİ SENİNLE KARŞILAŞTIK"

Hande Yener ayrıca Hülya Avşar'ın yıllar önce kendisine yaptığı iyiliklerden bahsederek "Ben tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" dedi.

"FİT KALMAK İÇİN..."

Fit vücudunun sırlarını veren ünlü isim, "Spor yapıyorum, fit kalmak için. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum" diye konuştu.

Hande Yener\'den şaşırtan itiraf: 5 yıldır sevgilim var

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Son Dakika Magazin Hande Yener'den şaşırtan itiraf: 5 yıldır sevgilim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Fuat Seckin:
    Siz de biz haberciyiz diye geçiniyorsunuz Hande Yener'in 5 yıldır sevgilisi var siz daha bunu yeni öğreniyorsunuz yani şöyle Kendi kendinize bir düşünün ne kadar eksik olduğunuzu yani ülkenin ihtiyacı olan bu haberlerden mahrum etmeyin 5 0 Yanıtla
  • Hasan null:
    Aaa ne kadar şaşırdık ülke olarak. Sanat sepet bir gün boş kalmaz 0 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    bize ne mk 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bize ner 0 0 Yanıtla
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