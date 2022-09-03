Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava Konserine Ünlü Yağdı! - Son Dakika
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Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava Konserine Ünlü Yağdı!

03.09.2022 16:41
Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava Konserine Ünlü Yağdı!

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda efsane konserlerin ev sahibi Atlantis Yapım'ın organize ettiği "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" 2 Eylül'de Melike Şahin konseri ile başladı.

Muhteşem sesi ve sahne şovlarıyla dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatan Melike Şahin, şarkılarını binlerce kişi ile birlikte söyledi.

Cem Yılmaz

Konser boyunca iki farklı Salih Balta tasarımı kostümle sahneye çıkan Melike Şahin, sesiyle, güzelliğiyle ve seyircisiyle kurduğu samimi diyalogla hayranlarının kalbini her zamanki gibi fethetti.

Hazal Kaya- Selin Şekerci

2 buçuk saati aşkın süre boyunca sahnede kalan şarkıcıyı Hazal Kaya, Selin Şekerci, Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Nur Fattahoğlu, Selma Ergenç, Umut Evirgen gibi isimler izledi.

Nur Fettahoğlunutulmayacak bir gece yaşattı. Hayranlarının Diva Bebe'si, Harbiye konseri için çok heyecanlandığını, gittiği her şehirde ve çıktığı her sahnede şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söylemekten büyük

Ulaş Tuna Astepe sevgilisi Cansu Baydar ile birlikte konseri izledi

mutluluk duyduğunu belirtti. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konserde 2 bucuk saati aşkın bir süre sahnede kalan Melike Şahin, seyircilerine unutulmayacak bir gece yaşattı.

Umut Evirgen

Hayranlarının Diva Bebe'si, Harbiye konseri için çok heyecanlandığını, gittiği her şehirde ve çıktığı her sahnede şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söylemekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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Kaynak: Snob Magazin

Melike Şahin, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melike Şahin'in, Harbiye Açıkhava Konserine Ünlü Yağdı! - Son Dakika

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