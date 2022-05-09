Hasan Can Kaya'dan 3 Günde 3 Ülkede 'Stand-Up Party' - Son Dakika

Hasan Can Kaya, Avrupa turnesi kapsamında biletleri günler öncesinde tükenen gösterilerine hızla devam ediyor. Kaya, 6 Mayıs Nürnberg, 7 Mayıs Amsterdam ve 8 Mayıs Viyana'da sahne alarak 'Stand-Up Party' adını taşıyan gösterisini sundu. 3 gün üst üste 3 ülkede gösterileriyle sahnede olan ünlü komedyen, yaklaşık 7 bin kişiye kahkaha tufanı yaşattı.

Nürnberg'de Meistersingerhalle, Amsterdam'da RAI Theater ve Viyana'da Wiener Stadthalle'de sahneye çıkan ünlü komedyeni izlemek için Avrupa'nın pek çok şehrinden izleyici geldi. Stand Up Party turnesi kapsamında gösterilerini Avrupa'nın farklı şehirlerinde gerçekleştirmeye devam eden Hasan Can Kaya, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Ünlü komedyenin Amsterdam'daki gösterisi sırasında seyircilerden biri kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Hasan Can Kaya'nın 20-21 ve 22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Almanya gösterilerinin biletleri de gösterilere bir ay kala tükendi. Kısa sürede bilet satışları tamamlanan gösteriler Offenbach, Stutgart ve Düsseldorf'ta gerçekleşecek.