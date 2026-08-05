Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz aylarda ABD'de Duygu Karabaş ile sessiz sedasız evlenen Hasan Can Kaya, bu kez verdiği kilolarla gündemde. Ünlü komedyen, "İlk 2 sezondaki kiloma geri döndüm" notuyla paylaştığı fit haliyle takipçilerinden tam not aldı.

'Konuşanlar' programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz haziran ayında ABD'de Duygu Karabaş ile sessiz sedasız dünyaevine girmesinin ardından bu kez de verdiği kilolarla gündem oldu.

ABD'DE SÜPRİZ NİKAH

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya, geçtiğimiz mart ayında aldığı evlilik kararını haziran ayında hayata geçirdi. Ünlü komedyen, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile Amerika Birleşik Devletleri'nde sessiz sedasız evlenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

FİZİKSEL DEĞİŞİMİ TAM NOT ALDI

Sürpriz evliliğinin yankıları sürerken, Hasan Can Kaya şimdi de sosyal medya hesabından paylaştığı son videodaki fit haliyle adından söz ettirdi. Fazla kilolarından kurtulduğu ve oldukça zayıfladığı görülen başarılı komedyen, yayınladığı videoya şu notu düştü: "İlk 2 sezondaki kiloma geri döndüm evet."

"EVLİLİK YARAMIŞ"

Kaya'nın bu değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin yeni görünümü karşısında beğenilerini dile getirirken, paylaşıma "Evlilik yaramış", "Çok iyi görünüyor" ve "Kilo vermek iyi olmuş" şeklinde pek çok olumlu yorum yapıldı.

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Can Kaya, Bambaşka Biri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırım’da asker ateş açtı: 4 ölü Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu
Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş
Özel, Yeni Parti’nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik... Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

09:02
Fenerbahçe’de Pavlidis harekatı Yıldız golcü “Evet“ dedi
Fenerbahçe'de Pavlidis harekatı! Yıldız golcü "Evet" dedi
08:58
3,5 milyar liralık dev satış 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
08:33
Mohamed Salah’ın Türkiye’ye geliş saati belli oldu Trabzonspor resmen açıkladı
Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
08:04
Otomobil İETT otobüsüne çarptı 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
07:35
Gazze’de yürek yakan görüntü 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
07:17
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni aşkına olay yorum
Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 09:20:51. #7.12#
SON DAKİKA: Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.