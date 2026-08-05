Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

'Konuşanlar' programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz haziran ayında ABD'de Duygu Karabaş ile sessiz sedasız dünyaevine girmesinin ardından bu kez de verdiği kilolarla gündem oldu.

ABD'DE SÜPRİZ NİKAH

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya, geçtiğimiz mart ayında aldığı evlilik kararını haziran ayında hayata geçirdi. Ünlü komedyen, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile Amerika Birleşik Devletleri'nde sessiz sedasız evlenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

FİZİKSEL DEĞİŞİMİ TAM NOT ALDI

Sürpriz evliliğinin yankıları sürerken, Hasan Can Kaya şimdi de sosyal medya hesabından paylaştığı son videodaki fit haliyle adından söz ettirdi. Fazla kilolarından kurtulduğu ve oldukça zayıfladığı görülen başarılı komedyen, yayınladığı videoya şu notu düştü: "İlk 2 sezondaki kiloma geri döndüm evet."

"EVLİLİK YARAMIŞ"

Kaya'nın bu değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin yeni görünümü karşısında beğenilerini dile getirirken, paylaşıma "Evlilik yaramış", "Çok iyi görünüyor" ve "Kilo vermek iyi olmuş" şeklinde pek çok olumlu yorum yapıldı.