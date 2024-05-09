Hasan Can Kaya, Harry Potter\'ın çekildiği tarihi Divinity School\'da gösteri yaptı

Magazin

Harry Potter'ın da çekildiği tarihi atmosferiyle ünlü Divinity School, kapılarını ünlü komedyen Hasan Can Kaya için açtı. Yüzlerce ünlü bilim insanının eğitim gördüğü tarihi salonda ilk kez bir Türk sanatçı gösteri sergiledi.

Üniversitenin öğrencileri ve görevli akademisyenlerinden oluşan yaklaşık 50 seyircinin alındığı mekanda şovunu gerçekleştiren sanatçı böylece tarihe geçmiş oldu.

Hasan Can Kaya'nın Oxford kampüsünde çektiği 'Konuşanlar' bölümünden yayınlanan ilk tanıtım büyük ilgi görürken, hafta sonu yayına girecek bölüm şimdiden merak konusu oldu.

Futbol oynarken yaşadığı kazanın ardından operasyon geçiren ve geçen hafta taburcu olan Hasan Can Kaya, önümüzdeki günlerde gösterilerine kaldığı yerden devam edecek.