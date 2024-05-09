Hasan Can Kaya, Harry Potter'ın çekildiği tarihi Divinity School'da gösteri yaptı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya, Harry Potter'ın çekildiği tarihi Divinity School'da gösteri yaptı

Hasan Can Kaya, Harry Potter\'ın çekildiği tarihi Divinity School\'da gösteri yaptı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Oxford Üniversitesi'nin tarihi Divinity School salonunda gösteri sergiledi. Yüzlerce ünlü bilim insanının eğitim gördüğü salonda Türk bir sanatçı ilk kez performans sergiledi. Hasan Can Kaya'nın Oxford kampüsünde çektiği 'Konuşanlar' bölümü büyük ilgi görürken, hafta sonu yayınlanacak bölüm merakla bekleniyor. Futbol oynarken yaşadığı kazanın ardından operasyon geçiren ve taburcu olan Hasan Can Kaya, gösterilerine kaldığı yerden devam edecek.

09.05.2024 13:08
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Harry Potter'ın da çekildiği tarihi atmosferiyle ünlü Divinity School, kapılarını ünlü komedyen Hasan Can Kaya için açtı. Yüzlerce ünlü bilim insanının eğitim gördüğü tarihi salonda ilk kez bir Türk sanatçı gösteri sergiledi.

Üniversitenin öğrencileri ve görevli akademisyenlerinden oluşan yaklaşık 50 seyircinin alındığı mekanda şovunu gerçekleştiren sanatçı böylece tarihe geçmiş oldu.

Hasan Can Kaya'nın Oxford kampüsünde çektiği 'Konuşanlar' bölümünden yayınlanan ilk tanıtım büyük ilgi görürken, hafta sonu yayına girecek bölüm şimdiden merak konusu oldu.

Futbol oynarken yaşadığı kazanın ardından operasyon geçiren ve geçen hafta taburcu olan Hasan Can Kaya, önümüzdeki günlerde gösterilerine kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya, Harry Potter'ın çekildiği tarihi Divinity School'da gösteri yaptı - Son Dakika

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