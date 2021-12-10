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Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim - Son Dakika

Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim

10.12.2021 15:46
Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim

Usta oyuncu Hatice Aslan, Zümrüdüanka dizisindeki 'Ülfet' karakterinden sonra Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken dizisinde ekrana gelmeye başladı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Aslan en büyük isteğini şu sözlerle anlattı:

"Tiyatro sanatçısı olmasaydım kesinlikle anaokulu öğretmeni olmayı isterdim. Çocukları ve onlara bir şeyler öğretmeyi çok seviyorum, oğlum Ekin eşiyle birlikte New York'ta yaşıyor, onlara da söylüyorum 'Bir gün çocuk yaparsanız gelip gönüllü bakıcılık yapabilirim' diye. Hatta orada anaokulu bile açabilirim."

TOLGAHAN SAYIŞMAN İLE GERİLİMİNİ DE ANLATTI

Oyuncu, 2010-2014 yılları arasında Lale Devri dizisinde birlikte rol aldığı Tolgahan Sayışman ile o dönem yaşadığı tatsızlık ile ilgili de konuşarak; "Tolgahan sete geldiğinde iyi değildi ve karşısında ben vardım. 'Zümrüt' karakteriyle sahneye girmek üzereydim. Maalesef özellikle oyunculuk okumayan arkadaşlarımız, seni sette o karakterle bütünleştiriyor. Bana denk geldi. Öfke kontrolü yoktu" açıklamasını yaptı.

Tolgahan Sayışman'ın sonra kendisinden özür dilediğini belirten oyuncu; "Sonra barıştık. O özür diledi. Mühim olan onun hata olduğunu görebilmek ve bir daha yapmamak. Nitekim öyle oldu. Dava açmadım. 'İki bölüm uzak sahneler yazalım, ne olur ne olmaz' dedim. Sonuçta Tolgahan benim çocuğum sayılır. Kendiyle ilgili bir sıkıntısı vardı, benimle ilgili değil" şeklinde konuştu;

Annemizi Saklarken, Tolgahan Sayışman, Armağan Çağlayan, Zümrüd-Ü Anka, Hatice Aslan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim - Son Dakika Magazin


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