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Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi - Son Dakika

Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi

25.01.2022 08:39
Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi

Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. dedi.

Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik'i Anma Töreni'nin ertelendiğini duyurdu.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım."

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Fatma Girik, Yeşilçam, Cenaze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi - Son Dakika
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