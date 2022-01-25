Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi

Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik'i Anma Töreni'nin ertelendiğini duyurdu.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım."
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