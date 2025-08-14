Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Hayat Bilgisi\'nin Mennan\'ı Erdal Türkmen\'in şaşırtan yeni hayatı
14.08.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayat Bilgisi dizisinde "Mennan" karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Türkmen, yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra karikatüristlik yapan Türkmen, YouTube ve TikTok'ta yayınladığı "Haber Arası" programıyla Türkiye gündemini kendine özgü tarzıyla yorumluyor.

Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği, bir dönemin en sevilen projelerinden Hayat Bilgisi, renkli karakterleri ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk televizyon tarihine damga vurdu. O karakterlerden biri izleyiciyi kahkahaya boğan Mennan'dı.

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Bu unutulmaz karaktere hayat veren Erdal Türkmen, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar önce milyonları güldüren Mennan, bugün bambaşka bir meslek yolunda ilerliyor. Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllardır karikatürist olarak da çalışan Türkmen, yaratıcılığını artık dijital platformlarda konuşturuyor.

GÜNDEMİ KENDİ ÜSLUBUYLA YORUMLUYOR

YouTube ve TikTok'ta aktif olan Türkmen, sokak röportajlarıyla Türkiye gündemini kendi üslubuyla ele alıyor ve toplumsal olayları kendine özgü tarzıyla yorumluyor.

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

EKRANLARDAN SOSYAL MEDYAYA UZANAN KARİYER

Hayat Bilgisi'ndeki başarısının ardından Çiçek Taksi, Aynı Çatı Altında, Derman ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol aldı. Ancak son yıllarda oyunculuk projelerinden uzaklaşarak sosyal medyada kitlesiyle buluşmayı tercih etti.

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Erdal Türkmen, Hayat Bilgisi, Yahşi Cazibe, Gani Müjde, Türkiye, YouTube, Magazin, Tarkan, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:41
Özlem Çerçioğlu’nun ardından 3 belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu'nun ardından 3 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:45:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.