Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, geçtiğimiz günlerde Samsun'da düzenlenen Atakum Müzik Festivali'nde sahne aldı. Şarkılarının yanı sıra dans gösterisi yapmak isteyen Cepkin, talihsiz bir kaza yaşadı.
Binlerce kişinin önünde konser veren şarkıcı, sahnede direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken dengesini kaybetti. Dansçısını tek eliyle omzuna almaya çalışan Cepkin, ağırlığı taşıyamayınca genç kadınla birlikte yere kapaklandı. Hayko ve dansçısının düştüğü anlar ise bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › Magazin › Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü - Son Dakika