Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü - Son Dakika
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Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü

23.06.2022 12:18

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, Samsun'da verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Hayko, direk dans yapan dansçıyı kucağına almak istediği sırada yere düştü. Yaşanan o anlar anbean kameralara yansıdı.

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, geçtiğimiz günlerde Samsun'da düzenlenen Atakum Müzik Festivali'nde sahne aldı. Şarkılarının yanı sıra dans gösterisi yapmak isteyen Cepkin, talihsiz bir kaza yaşadı.

DANSÇISIYLA YERE KAPAKLANDI

Binlerce kişinin önünde konser veren şarkıcı, sahnede direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken dengesini kaybetti. Dansçısını tek eliyle omzuna almaya çalışan Cepkin, ağırlığı taşıyamayınca genç kadınla birlikte yere kapaklandı. Hayko ve dansçısının düştüğü anlar ise bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Son Dakika Magazin Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü - Son Dakika
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