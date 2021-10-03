Hazer Amani efkar dağıttı

akın arkadaşı Saro'nun sahne performansını izlemeye gelen ünlü şef, yaşadığı sıkıntılı günlerinin ardından stres attı. Sıla
'dan boşandıktan sonra ilk kez gece eğlenmeye çıkan Amani, Saro'nun nostaljik şarkılarıyla efkar dağıttı. Mekanda ilgi odağı olan yakışıklı şef, adeta kurtlarını döktü. Menüdeki lezzetlere tam not veren ünlü şef, mekanın patroniçesi Özlem Çağan ve Saro ile birlikte fotoğraf çektirirken oldukça neşeli halleriyle dikkat çekti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen Amani'nin keyifli tavırlarıyla İlker Kaleli
ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'ya gönderme yaptığı konuşuldu.