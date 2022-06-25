Hükümet Bey Filminin Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hükümet Bey Filminin Çekimleri Tamamlandı

25.06.2022 13:21
Hükümet Bey Filminin Çekimleri Tamamlandı

Başrollerini Arzu Yanardağ ve Erkan Bektaş'ın paylaştığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Çekem köyünde başlayan "Hükümet Bey" filminin çekimleri tamamlandı. Aşiret ağasının film yıldızına duyduğu imkansız ve karşılıksız aşk komik bir dille beyaz perdeye aktarılıyor. İşte detaylar...

Yapımcılığını Emircan yapım adına Barbaros Özyurt'un, senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın yaptığı Hükümet Bey, 20 yıl önce yaşanan gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanıyor.

KADRODA USTA İSİMLER VAR

Filmde yönetmen rolünü Ayhan Taş üstlenirken oyuncu kadrosunda ise, Metin Keçeci, Selahattin Taşdöğen, Ferdi Akarnur, Yavuz Çetin, İzzet Çivril, Nilgün Atılgan, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Hande Gürak, Zekeriya Karakaş, Oğuz Yağcı, Cem Sultan Karabulut, Cüneyt Özen, Zeynep Urhan, Elif Nil Elden, Tuğçe Kartal, Yeşim Pınar yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Kısıtlı bir bütçe ile korku filmi çekmek için Halfeti'ye giden filmin başrol oyuncusu Fadile (Arzu Yanardağ) ile bölgenin ileri gelen aşiretlerinden birinin ağası olan Hükümet Bey'in (Erkan Bektaş) hayranlıktan aşka dönüşen hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. Eğlenceli bir okadar da komik olan film kasım ayında vizyona girecek.

YORUMLAR
500
Irak'taki Şii ittifak: Yeni hükümet bölgesel ve uluslararası kabul gören bir yöntem benimsemeli Irak'taki Şii ittifak: Yeni hükümet bölgesel ve uluslararası kabul gören bir yöntem benimsemeli Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor
Kaynak: Snob Magazin

Arzu Yanardağ, Erkan Bektaş, Hükümet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hükümet Bey Filminin Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:17 Arabasına haciz gelen adam, aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı! O anları ise TikTok'ta paylaştı
13:11 Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 13:27:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hükümet Bey Filminin Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement