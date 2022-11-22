Kaya Çilingiroğlu ile görüntülenen Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evet hamileyim - Son Dakika
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Kaya Çilingiroğlu ile görüntülenen Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evet hamileyim

22.11.2022 17:35

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile Tarabya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Avşar muhabirlerin "Kaya Çilingiroğlu ile bu aralar sık sık buluşuyorsunuz" demesi üzerine "Evet, hamileyim" yanıtını vererek güldürürken bu yanıtın ardından kızı Zehra'yı uğurlayan Avşar, Çilingiroğlu'nun, "Gel sana evde sade bir kahve yapayım" çıkışı sonrası muhabirlere "Kaya beni eve atacak" demesi şaşkınlık yarattı.

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile Tarabya'da bir restorandan çıkarken görüntülendi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, neşeli haliyle dikkat çekti.

İşte Hülya Avşar'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Ben her zaman sevgi ve barıştan yana oldum. Kavga etmeye ne gerek var ki? Kendi hırsım için kıskançlıktan ölsem bile eksileri ve artıları düşünerek hareket ediyorum"

"KAYA BENİ EVE ATACAK"

Daha sonra kızı Zehra'yı aracına uğurlayan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun, "Gel sana evde sade bir kahve yapayım" çıkışı sonrası muhabirlere dönerek, "Kaya, bana yürüyor. Beni eve atacak" diyerek şaşırttı.

"ÜRETMEK GÜZEL BİR ŞEY"

Hülya Avşar, kendi kliplerinizde yönetmen koltuğuna oturmanız maliyet kaynaklı mı?" sorusuna, "En büyük maliyetli yönetmen benim. Kısa film gibi çekiyorum kliplerimi. Maliyetler ise gerçekten yüksek. Ne yapalım? İşimizden kazandığımızı işimize harcamaktan mı çekineceğiz? Üretmek güzel bir şey. Kliplerimi kendim yönetip kendim çekeceğim" cevabını verdi.

"HAMİLEYİM"

Öte yandan Avşar, gazetecinin bir gazetecinin sorduğu"Kaya Çilingiroğlu ile bu aralar sık sık buluşuyorsunuz" sorusuna "Evet, hamileyim" yanıtını vererek herkesi kahkahaya boğdu.

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