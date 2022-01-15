Hülya Koçyiğit'in konuğu Deniz Türkali oldu

Sinemada ve dizilerde seçici olan Deniz Türkali "Kendime haksızlık mı yaptım bilmiyorum. Zaman zaman düşünüyorum. O kadar çok rol red etmişim ki... Şimdi düşündüğümde, benim reddettiğim rollerle çok haklı olarak ve şahane oynayarak başka arkadaşlarım ödüller aldılar. Söylemeye gerek yok kimlerin olduğunu. Analarının ak sütü gibi helal olsun." dedi. "Keşke yapmasaydım dediğim sadece bir tane bir tiyatro oyunu var. Adını söylemeyeceğim şimdi. Gerçekten oynadığım zaman her seferinde diyordum artık yapma. Tiyatro yapmayacağım diyordum. Hatır için yaptım. Allah'tan çok uzun sürmedi. O kadar kötü oynadım ki anlatamam" diyen Deniz Türkali şu an Agatha Christie'nin bir karakterini oynamayı çok istediğini söyledi.

Türkali " Instagram'da takipçi sayısına göre rol veriliyor bazen. Bu bana birazcık komik geliyor. Burada tek sevindiğim şey var o çocuklar, sonra oyunculuğu öyle bir seviyorlar ki. Ama hepsi değil. Sonra eğitime başlıyorlar. Ders almaya başlıyorlar. Dışarıya gitmeye başlıyorlar. Tiyatro yapmaya vs. Herkesin birbirine destek olup kafaları açması lazım. Bir ufuk açmak lazım" dedi.

Türkali şu an iki projesinin olduğunu söyleyerek "İki kişilik bir oyun oynayacağım. Bir de 40 yıl önce oynadığım Küçük Sevinçler Bulmalıyım oyununu küçük bir dokunuşla tekrar sahneye koyacağız. İlk defa bir tiyatroda yönetmenlik yapacağım." dedi.