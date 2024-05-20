İbrahim Tatlıses, Denizli'de genç çifte yaptığı esprilerle güldürdü - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, Denizli'de genç çifte yaptığı esprilerle güldürdü

İbrahim Tatlıses, Denizli\'de genç çifte yaptığı esprilerle güldürdü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Denizli'de bir genç çiftin nişan töreninde yaptığı esprilerle devletlileri güldürdü. Tatlıses, çiftin yüzüklerini takarken yaptığı espriyle davetlileri gülümsetti ve düğünlerini şarkı söyleyerek kutlamak istediğini belirtti.

20.05.2024 14:08
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Denizli'de yüzüklerini taktığı genç çifte yaptığı, "Düğünü hemen yapın, bende geleyim şarkı söyleyip yolumu bulayım" esprisiyle devletlileri güldürdü.

Denizlili avukat Melih Yanık'ın oğlu ve organizatör Polat Yağcı'nın yeğeni olan Melih Yanık, iş idamı İsa Zurlu'nun kızı Tuana Zurlu ile nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı. Genç çiftin nişan yüzüklerini ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses taktı.

Dans gösterisinin ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Melih ve Tuana çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Arabesk müziğin usta ismi Tatlıses, törende espri yapmadan da geçmedi. Tatlıses, genç çiftlerin yüzüklerini takarken, "Para istemeyin bak makas kesmiyor" sözleriyle davetlileri gülümsetti.

Genç çifte mutluluklar dileyen ve onlara tanışma hikayelerini soran Tatlıses, "İki aileye de mutluluklar diliyorum. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Benim attığım makas sonsuza dektir. Benim kestiğim kurdele ömür boyu gider. Polat Beyin yeğeni benimde yeğenimdir, gelini de benim kızımdır. Allah mesut etsin. Hemen evlenin, bende geleyim şarkı söyleyip yolumu bulayım. Düğünü yapın da yolumuzu bulalım" diyerek espri yaptı. Genç çiftin yüzüklerini takan Tatlıses, daha sonra "Kara Üzüm Habbesi" isimli şarkısını söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, Denizli'de genç çifte yaptığı esprilerle güldürdü - Son Dakika

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