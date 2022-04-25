İbrahim Tatlıses Dünürleri ile İftarda Buluştu - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses Dünürleri ile İftarda Buluştu

25.04.2022 23:34
İbrahim Tatlıses Dünürleri ile İftarda Buluştu

İbrahim Tatlıses, önceki akşam Kuruçeşme dünürleriyle birlikte iftar yemeğinde buluştu. Mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden Tatlıses, "Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde" dedi.

İbrahim Tatlıses, önceki akşam kızı Melek Zübeyde'nin kayınpederi Ali Akkaş ve gelini Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli ile beraber görüntülendi. Tatlıses, dünürleriyle Kuruçeşme'deki Oligark adlı mekanda iftar yemeğinde bir araya geldi.

"DÜNÜRLERİMLE İFTAR YAPTIK"

Çıkışta basın mensuplarına poz veren İbrahim Tatlıses, gazetecilerle sohbet etti. Ünlü sanatçı, "Uzun süredir dünürler bir araya gelmiyorduk, bugün iftar yaptık hep beraber." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Tatlıses, ayrıca, "Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde. Program da tüm hızı ile devam ediyor." açıklamasını yaptı.

İbrahim Tatlıses Dünürleri ile İftarda Buluştu
İbrahim Tatlıses Dünürleri ile İftarda Buluştu
İbrahim Tatlıses Dünürleri ile İftarda Buluştu

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Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, Ali Akkaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses Dünürleri ile İftarda Buluştu - Son Dakika


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