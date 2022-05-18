İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok! - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok!

18.05.2022 13:30

İbrahim Tatlıses'le 18 yıllık birlikteliğini aldatıldığı için bitiren Derya Tuna, katıldığı bir etkinlikte çapkınlıkla ilgili bir soruyu "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" diye yanıtladı.

İbrahim Tatlıses ile yıllarca birlikte olan ve bu evlilikten İdo Tatlıses adında bir çocuğu olan Derya Tuna, Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe konuk oldu. Seda Akgül'ün sorularını yanıtlayan Tuna, çapkınlıkla ilgili söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"ÇAPKINLIKTA ERKEĞİN SUÇU YOK"

Akgül'ün sorusu üzerine çapkınlıkla ilgili düşüncelerinden bahseden Derya Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Derya Tuna'dan tepki çekecek çıkış: Çapkınlıkta erkeğin suçu yok

EVLİLİĞE KAPILARINI KAPATTI

"Bekarlık sultanlık" diyen Tuna, sözlerine şöyle devam etti: "Vallahi, çok rahatım. Evimde bir o tarafta oturuyorum, bir bu tarafta oturuyorum. Yemek yapıyorum, yapmıyorum, kimse bana şu suyu getirsene demiyor, evimde erkek terliği bile yok. Ben oğlumla, ailemle mutluyum."

Derya Tuna'dan tepki çekecek çıkış: Çapkınlıkta erkeğin suçu yok
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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan 'çapkın erkek' savunması: Erkeğin suçu yok! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok! - Son Dakika
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