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İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu

15.01.2022 20:34

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in bir süredir sağlık sorunları yaşayan büyük oğlu Ahmet Tatlı'nın beyin ameliyatı oldu. Tatlı'yı hastanede ilk ziyaret eden isim kardeşi İdo Tatlıses oldu.

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlı şu günlerde önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.

İDO HASTANEYE KOŞTU

Tv100'den Barış Agil'in haberine göre Tatlıses, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Ahmet Tatlıses'i hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi İdo Tatlıses oldu.

Ahmet Tatlı

TATLISES'İN EN BÜYÜK ÇOCUĞU

Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan üç çocuğundan biri. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan en büyüğü Ahmet Tatlı, bir dönem ünlü şarkıcı Ceylan ile nikah masasına oturmuş, ancak ikilinin evliliği uzun sürmemiştir.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu - Son Dakika
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