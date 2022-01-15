İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlı şu günlerde önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.
Tv100'den Barış Agil'in haberine göre Tatlıses, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Ahmet Tatlıses'i hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi İdo Tatlıses oldu.
Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan üç çocuğundan biri. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan en büyüğü Ahmet Tatlı, bir dönem ünlü şarkıcı Ceylan ile nikah masasına oturmuş, ancak ikilinin evliliği uzun sürmemiştir.
Kaynak: Snob Magazin
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