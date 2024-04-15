İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız\'ın kızı Elif Ada Tatlıses\'in doğum günü kutlaması

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2011-2013 yılları arasında evli kalan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses, önceki gün yeni yaşını kutladı.

"SENİN ANNEN OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Kızı Elif Ada'nın doğum günü partisinde çekilen kareleri Instagram hesabından paylaşan Ayşegül Yıldız, "Prensesim, senin annen olduğum için çok şanslıyım.

Anneliği seninle öğrenmek ve seninle yol almak hayatım boyunca tattığım en güzel duygu ve başıma gelen en güzel şey. Hoş gelsin yeni yaşın. Sana sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirsin.

Tüm hayallerin, tüm dileklerin ömrün boyunca gerçek olsun bebeğim... İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın çiçeğim" ifadelerini kullandı.

"SENİ DE BABAMI DA ÇOK SEVİYORUM"

Elif Ada Tatlıses de "Canım anneciğim çok teşekkür ederim benim annem olduğun için. Ben de çok şanslıyım. Seni de babamı da çok seviyorum" sözleriyle annesine karşılık verdi.

Paylaşılan fotoğraflarda annesinin boyuna yetiştiği görülen Elif Ada'yı sosyal medya kullanıcıları "Babasın kopyası" yorumunda bulundu.