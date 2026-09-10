İHA muhabirleri, yangında yaralanan İtfaiye Daire Başkanı Ergelen\'i ziyaret etti

Balıkesir il merkezinde görev yapan İHA muhabirleri, geçtiğimiz ay Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak yaralanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Gömeç'in Kumgedik mevkiinde geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Toplam 3 gün süren, 5 ayrı ilden ekiplerin söndürme çalışmalarına katıldığı, havadan ve karadan müdahale edilen ve İzmir il sınırına kadar dayanan yangında 5 bin 500 hektar kül oldu.

Yangın bölgesinde bulunan İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, gazeteci Murat Aydoğan ve İtfaiye personeli Ümit Özkaya, alevlerin ortasında kalarak yaralandılar.

İlk müdahaleleri Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan yararlılar daha sonra Balıkesir şehir hastanesi yanık ünitesi servisine sevk edildi. Günlerce süren tedavinin ardından görevi başına dönen İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen'e İHA Balıkesir temsilcisi Bahadır Demirceviren ve İHA muhabirleri, gazeteciler Ömer Kantarlıoğlu, İlkan Toprak ve Hüseyin Tokmak geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir BAKOM'da gerçekleştirilen ziyarette yine aynı yangında yaralanan gazeteci Murat Aydoğan'da hazır bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette yangın sürecinde yaşadıklarını anlatan Daire Başkanı Ergelen, gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.