İHA muhabirleri, yangında yaralanan İtfaiye Daire Başkanı Ergelen'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHA muhabirleri, yangında yaralanan İtfaiye Daire Başkanı Ergelen'i ziyaret etti

İHA muhabirleri, yangında yaralanan İtfaiye Daire Başkanı Ergelen\'i ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir il merkezinde görev yapan İHA muhabirleri, geçtiğimiz ay Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak yaralanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir il merkezinde görev yapan İHA muhabirleri, geçtiğimiz ay Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak yaralanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Gömeç'in Kumgedik mevkiinde geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Toplam 3 gün süren, 5 ayrı ilden ekiplerin söndürme çalışmalarına katıldığı, havadan ve karadan müdahale edilen ve İzmir il sınırına kadar dayanan yangında 5 bin 500 hektar kül oldu.

Yangın bölgesinde bulunan İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, gazeteci Murat Aydoğan ve İtfaiye personeli Ümit Özkaya, alevlerin ortasında kalarak yaralandılar.

İlk müdahaleleri Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan yararlılar daha sonra Balıkesir şehir hastanesi yanık ünitesi servisine sevk edildi. Günlerce süren tedavinin ardından görevi başına dönen İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen'e İHA Balıkesir temsilcisi Bahadır Demirceviren ve İHA muhabirleri, gazeteciler Ömer Kantarlıoğlu, İlkan Toprak ve Hüseyin Tokmak geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir BAKOM'da gerçekleştirilen ziyarette yine aynı yangında yaralanan gazeteci Murat Aydoğan'da hazır bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette yangın sürecinde yaşadıklarını anlatan Daire Başkanı Ergelen, gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Acil Durum, Balıkesir, İtfaiye, Magazin, Güncel, Gömeç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İHA muhabirleri, yangında yaralanan İtfaiye Daire Başkanı Ergelen'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede “öncülük“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede "öncülük" mesajı
Rusya’dan korkutan çatışma açıklaması ’Hazırız’ diye duyurdular Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:56
İsmail Kartal’dan Roma’ya özel plan Taktik sil baştan
İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan
13:32
Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 14:05:53. #.0.3#
SON DAKİKA: İHA muhabirleri, yangında yaralanan İtfaiye Daire Başkanı Ergelen'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement