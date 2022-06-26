İkinci El Eşyalarını Satıyor - Son Dakika
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İkinci El Eşyalarını Satıyor

26.06.2022 17:21
İkinci El Eşyalarını Satıyor

Özge Ulusoy, Nişantaşı'nda dünyaca ünlü bir mağazanın başlattığı indirim gününde yaz tatili için alışverişte görüntülendi.

İndirim günlerini takip ettiğini ve bazı ürünleri uygun fiyata aldığını söyleyen Özge Ulusoy "Güzel geçti alışveriş, indirimin ilk günü bugün. Biraz şöyle karıştırıp bir şeyler aldım. Tatil alışverişi yaptım, pareolar biraz böyle elbiseler aldım. İndirimi takip ettiğim için istediğim bazı parçalar vardı onları daha uygun fiyata aldım. İndirimleri hep takip ederim, dün onlinedan da almıştım. Ayakkabı ve çantada marka benim için önemli onun dışında o kadar önemli değil. Kıyafette butik marka tercih ederim" diye konuştu.

Özge Ulusoy ayrıca kullanmadığı ikinci el elbiselerini online olarak satışa çıkarıp elde ettiği gelirle sokak hayvanlarına yardım yaptığını da açıklayıp şöyle konuştu: "İkinci el satış yapıp kıyafetlerimi dönüştürüyorum, sokak hayvanlarına da yardım olarak. Bir şekilde işe yaramış oluyor. Alışveriş seviyorum işimizin parçası, iyi de gözükmek zorundayız. Bu aslında işimize yatırım. Bazen yakın arkadaşlarıma dağıtıyorum ama sosyal medyadan yazanların hangi amaçla kullanacaklarını bilemediğim için onlara vermiyorum. Bir satış platformuyla ikinci el eşyalarımı satıp sokak canlarına yolluyoruz"

YORUMLAR
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Tatil için İngiltere'den Gaziantep'e geldi, kocası kızını kaçırdı Tatil için İngiltere'den Gaziantep'e geldi, kocası kızını kaçırdı IKBY'de yaz tatili için Türkiye tercih ediliyor IKBY'de yaz tatili için Türkiye tercih ediliyor
Kaynak: Snob Magazin

Özge Ulusoy, alışveriş, Tatil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkinci El Eşyalarını Satıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkinci El Eşyalarını Satıyor - Son Dakika
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