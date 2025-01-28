İnci Türkay, Londra\'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Ünlü oyuncu İnci Türkay, apar topar Londra'ya yerleşme kararının asıl nedenini açıkladı.

Sihirli Annem dizisindeki 'Betüş' karakteriyle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu İnci Türkay, ülkeyi terk ederek Londra'ya yerleşmişti.

Yıllardır Londra'da yaşamını sürdüren ünlü isim, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

"BENİ LÜKS BİR YAŞAM BEKLEMİYORDU"

Türkay, oğlu Ali ve hayat arkadaşı Atilla Saral ile birlikte Londra'ya neden yerleştiğini şu sözlerle açıkladı:

"Hayatımda çok mücadele ettim. Hep aynı yerde, aynı işte, aynı yemekleri yiyip, aynı insanlarla görüşerek yaşamak için hayatın çok kısa olduğunu düşündüm. Keskin değişimler yaptım, örneğin devlet tiyatrosundan bir anda istifa ettim. Bir şeyleri içimde hissettim ve 'tamam zamanı geldi' dedim. 1999 yılında İngiltere'ye dil öğrenmeye gitmiştim ve bir ailenin yanında kalmıştım. Bir noktada 'Git' dedim, çünkü Ali büyüyordu ve ona yapamadığım fırsatları sunmak istedim. Londra'da beni lüks bir yaşam beklemiyordu, aslında o bir delilikti. Ama şimdi olsaydı, kapıdan dışarı bile çıkamazdım."