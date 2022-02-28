İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor

28.02.2022 11:26
İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, annesiyle yaptığı telefon konuşması sonrası, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılmıştı. İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'ın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kayınvalidesi Ümmü Gülsüm Balaban ile yaşadığı tartışma sonucu tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Gamze Atakan'ın özel hayatında şaşırtan bir gelişme yaşandı.

İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Survivor 2021 sezonunda yarışan oğlu İsmail Balaban'ı arayarak, gelini Gamze Atakan hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

"O KIZ BIRAKTIĞIN GİBİ DEĞİL"

Ümmü Gülsüm Balaban, oğlu İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ve ailesi için "Beni yılan gibi soktular oğlum. O kız bıraktığın gibi değil" diyerek izleyenleri şaşkına çevirmişti.

Survivor'dan şampiyon olarak döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, çok geçmeden Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı.

NİŞANLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Bir süredir sessizliğini koruyan Gamze Atakan'ın ise geçtiğimiz günlerde kendisi gibi ziraat mühendisi olan sevgilisiyle nişanlandığı ortaya çıktı. Gamze Atakan'ın akrabaları, nişan tarihini ve yerini sosyal medyada duyurarak nişana herkesi beklediklerini belirtti.

Gamze Atakan'ın nişan töreninden ilk fotoğraf ortaya çıktı.

GAMZE ATAKAN KİMDİR?

Gamze Atakan kimdir, nereli, mesleği ne; Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunudur. Antalya Finike'de yaşan Atakan iyi derecede İngilizce bilmektedir. Atakan, bir dönem Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiştir. Uzun süre nişanlı kalan Atakan ve Balaban, 29 Temmuz 2021'de yollarını ayırmıştır.

İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor
İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor
İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor
İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor
İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor

YORUMLAR
500
İsmail Balaban'ın annesinin 'Yılan' dediği eski gelini Gamze Atakan evleniyor! Nişandan ilk kare de geldi İsmail Balaban'ın annesinin 'Yılan' dediği eski gelini Gamze Atakan evleniyor! Nişandan ilk kare de geldi Nihal Candan'dan Olay Poz Nihal Candan'dan Olay Poz

İsmail Balaban, Ümmü Gülsüm, Survivor, Balaban, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:32:19. #1.12#
SON DAKİKA: İsmail Balaban'ın Eski Nişanlısı Gamze Atakan Evleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement