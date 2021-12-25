İşte Matrix 4'ün Keanu Reeves'e kazandırdığı miktar!

Sinema dünyasının efsane filmlerinden biri olan 'Matrix' yıllar sonra dün izleyicisiyle buluştu. Cuma günü vizyona giren 'The Matrix Resurrections', HBO Max platformunda da yayınlanmaya başladı. Filmin vizyona girmesiyle başrol oyuncusu Keanu Reeves'in kazancı da gündeme geldi.

İLK İKİ FİLMDEN 120 MİLYON DOLAR KAZANDI

1999 yapımı 'Matrix' serisinin ilk filminde ön ödeme olarak 10 milyon dolar alan Keanu Reeves, yüksek gişesi sonunda maaşını 35 milyon dolara tamamladı. Reeves'in serinin ikinci ve üçüncü filmlerinden aldığı ücret tam olarak bilinmiyor. Celebrity Net Worth adlı site, 57 yaşındaki yıldızın bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazdı.

YENİ FİLMDEN 14 MİLYON DOLAR KAZANDI

Matrix 4 filminden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da yapımın hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor.