İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin - Son Dakika
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İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin

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Nişantaşı'nda görüntülenen Cem Yılmaz, aracına bindiği sırada yaşlı bir adamın "Bana yardım edin" talebiyle karşılaştı. Yaşlı adam, bu talebini duymazdan gelen ünlü komedyene beddua etti.

23.03.2025 16:16
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Diş tedavisi için operasyon geçirdiği Nişantaşı'ndaki klinik çıkışı, magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Cem Yılmaz, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Araca bindiği sırada yanına yaklaşan yaşlı bir adam, Cem Yılmaz'a "Cem Bey yardım eder misiniz?" diye seslendi. Yılmaz'dan olumlu dönüş alamayan adam, "Allah belanızı versin" diyerek beddua etti.

İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz\'a beddua etti: Allah belanızı versin

Cem Yılmaz, Nişantaşı, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Nazife:
    beddua etmesi yanlış cem yılmaz para vermek zorunda degil doğru olan dilenene para vermemektir. 282 19 Yanıtla
    Derya Nadir:
    Ne alaka ?? Ramazan ayında içki içerken bir şişeye 1.000 - 2.000 lira veriyorlar.. ne olmuş 10lira 20 lira versen mutlu etsen garibanı... Saygı duyuyorum düşüncene ama ben katılmıyorum.. zorunluluk yok .. gönülden gelmeli .. onda da o gt Yok... Saygılarımla 3 4
  • barış özcan:
    Cem yılmaz ı pek sevmem ama burda suçu yok, beddua eden kişi dilenci zaten,yani senin belanı vermiş dilenci olmuşsun. Gerçek ihtiyaç sahibi sizin gibi herkesten para istemez, ar eder kendine. 224 16 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Uyan Türkiye bizi ekoyla uyutuyorlar çok yerde pkk paçavralarının altında apo posterleri ile nervuz kutlaması yapıyorlar güya nerede bizim yerli milliler ve ülkücüler MUTLUMUSUNUZ 120 40 Yanıtla
    Murat Çil:
    Şevki devlet bekler zamanı gelince gerekeni yapar rahat ol sen, CHP içindeki hırsızlara yapılanlar gibi 2 1
  • Serkan Yalçın:
    akkoyun amca cem yılmaz devlet mi 64 48 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    kimse para vermek zorunda değil.yardımı iktidardan isteyin 77 33 Yanıtla
  • Fatih Tarazan:
    Ramazan gunu bi 100 tl verseydi magazine malzeme olmazdi o kadar zengine koyarmi 100 tl nedirki corba icilmez.dilencide olsa yaşli el havada birakilmamali 44 66 Yanıtla
  • 149700:
    belediyelerden avantadan milyonlar alanlar halkı görmezden gelmeleri normal 35 41 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Salağın biri belediyeden milyonlar aldı demiş cem yılmaza senin o anneni 28 24 Yanıtla
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