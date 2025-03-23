İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz\'a beddua etti: Allah belanızı versin

Diş tedavisi için operasyon geçirdiği Nişantaşı'ndaki klinik çıkışı, magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Cem Yılmaz, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Araca bindiği sırada yanına yaklaşan yaşlı bir adam, Cem Yılmaz'a "Cem Bey yardım eder misiniz?" diye seslendi. Yılmaz'dan olumlu dönüş alamayan adam, "Allah belanızı versin" diyerek beddua etti.