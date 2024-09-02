İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Müzik ve Dans Dolu Gün - Son Dakika
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Müzik ve Dans Dolu Gün

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda Müzik ve Dans Dolu Gün

Bu yıl 93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, ziyaretçilere müzik ve dans dolu bir deneyim sunuyor. Fuarın üçüncü gününde Volkan Konak, Melis Fis ve RedBullDanceYour Style yarışması sahne aldı. Çim Konserleri ve Alternatif Sahne'de birçok sanatçı performans sergiledi. Ayrıca RedBullDanceYour Style yarışmasının Türkiye Finali yapıldı.

02.09.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
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Bu yıl kapılarını 93'ncü kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı, binlerce ziyaretçisine kültür, sanat, eğlence ve daha fazlasını teknoloji ile deneyimleme fırsatı sunuyor. Fuarın üçüncü gününde, ziyaretçiler müziğe ve dansa doydu. Çim Konserleri'nde Volkan Konak, Alternatif Sahne'de Melis Fis sahne alırken RedBullDanceYour Style yarışmasının Türkiye Finali de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Teknoloji" temasıyla ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde Kuzeyin Oğlu olarak bilinen sevilen sanatçı Volkan Konak sahne aldı. Genellekli Karadeniz şarkılarıyla tanınan Konak, Fuar konserinde Ege şarkılarıyla İzmirlileri coşturdu ve "İzmir aşk şehridir ve bu akşam aşk şarkıları söyleyeceğim. Ege Bölgesi'nin insanı yetenekli ve müzik kültürü olan, denize yüzü dönük insanlardır" diyerek 2 buçuk saat boyunca sevilen şarkılarını ve İzmir Marşı'nı alanı dolduran binlerce kişi ile birlikte söyledi. Çim Konserleri sahnesinde Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile devam edecek. Ayrıca Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler sahne alacak. Coşku, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak.

Alternatif sahnede müzik keyfi

Fuar'ın Alternatif Sahne konserlerinde, sahne alan Melis Fis, dinleyicilere müzik dolu bir gece sundu. Genç yetenek Melis Fis, özellikle çocukların, gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği konserde "Kara Kedi", "Gülü Sevdim Dikeni Battı" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Alternatif Sahne'de Fuar boyunca sırasıyla Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&SokratSt, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox sahne alacak.

Dans dolu gece

Bu yıl 93. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen RedBullDanceYour Style Türkiye finalinde, izleyiciler, dans ve eğlence dolu bir gece yaşadı. Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin en iyilerinin belirlendiği yarışmada finale kalan 16 dansçı, pistte yeteneklerini sergiledi. İzleyiciler tarafından birincinin belirlendiği yarışmayı kazanan Esila Mayadağ, 9 Kasım'da Hindistan Mumbai'de düzenlenecek RedBullDanceYour Style 2024 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Müzik ve Dans Dolu Gün - Son Dakika

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