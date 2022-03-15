İzzet Yıldızhan'dan Gülşen'in Kucak Dansına Bomba Yorum! - Son Dakika
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İzzet Yıldızhan'dan Gülşen'in Kucak Dansına Bomba Yorum!

15.03.2022 13:04
İzzet Yıldızhan'dan Gülşen'in Kucak Dansına Bomba Yorum!

Sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yıldızhan, geçtiğimiz aylarda sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren isimler için, "Külotla da sahneye çıkmasınlar" açıklamasından sonra başlayan sahne kıyafeti tartışması hakkında bir kez daha konuştu. Yıldızhan, Gülşen'in kucak dansı yapmasını değerlendirdi. İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan, "Geçenlerde bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor ben konuşunca olay oluyor. Sonra konu alakasız yerlere geliyor" dedi.

"SANATÇI OTURDUĞU YERİ BİLMELİ"

Ünlü sanatçı, "Sanatçı oturmasını kalkmasını bilmeli mi?" sorusuna, "Sanatçı oturduğu yerli bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen seferde 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi. Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular.

"ARKANDAYIM GÜLŞEN!"

Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum. Bu günleri gördüm galiba. Bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım" yanıtını verdi.

"YILDIZ TİLBE DEĞERLİ BİR SANATÇIDIR"

Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları hakkında yaptığı açıklamaya değinen sanatçı, "Yıldız Tilbe çok değerli bir sanatçıdır. Bir boşluğuna denk gelmiştir. Yıldız bizim evimizin kızıdır. Bende bir hayvan severim. Köpeklerim ve kedim de var. Bir yanlışlık olduğuna inanıyorum" diyerek Tilbe'ye destek oldu.

İzzet Yıldızhan'dan Gülşen'in Kucak Dansına Bomba Yorum!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan'dan Gülşen'in Kucak Dansına Bomba Yorum! - Son Dakika


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