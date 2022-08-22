Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkın doruklarında!

Georgia eyaletinin Savannah kentinde bulunan Glow Med Spa'yı ailece ziyaret eden Jennifer Lopez ve Ben Affleck 'in mutluluğu dilden dile dolaşıyor.

18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar

Kaynak: DailyMotion.com

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magazin, Son Dakika

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