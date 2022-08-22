Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkın doruklarında! - Son Dakika
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkın doruklarında!

22.08.2022 08:43

Georgia eyaletinin Savannah kentinde bulunan Glow Med Spa'yı ailece ziyaret eden Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in mutluluğu dilden dile dolaşıyor.

Georgia eyaletinin Savannah kentinde bulunan Glow Med Spa'yı ailece ziyaret eden Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in mutluluğu dilden dile dolaşıyor.

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18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
Kaynak: DailyMotion.com

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkın doruklarında! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkın doruklarında! - Son Dakika
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