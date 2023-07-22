İntihara kalkıştığı konuşuluyor! Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu - Son Dakika
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İntihara kalkıştığı konuşuluyor! Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu

22.07.2023 08:48

Konser vermek için Macaristan'da bulunan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Ünlü ismin yüksek doz uyuşturucu madde kullanımından dolayı komaya girdiği öne sürülürken intihar girişiminde bulunduğu da belirtiliyor.

Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Bir otelde konaklayan Depp, odada baygın halde bulundu.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Daily News Hungary'ye göre, otel odasında baygın halde bulunan dünyaca ünlü ismin yüksek dozda uyuşturucu madde bağlı olarak bayıldığı ileri sürüldü. Depp'in yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor. Ünlü ismin konseri iptal edilirken konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.

Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu
Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu
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Johnny Depp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İntihara kalkıştığı konuşuluyor! Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihara kalkıştığı konuşuluyor! Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu - Son Dakika
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